Presente de grego

Parte da explicação era que a própria dívida era alta. Além disso, a taxa de câmbio subia muito e pressionava a inflação e a dívida, em parte indexada ao dólar. Para combater a inflação, o Banco Central (BC) subia as taxas de juros, levando à queda dos investimentos e da taxa de crescimento do PIB e ao aumento da dívida.

As subidas da taxa de câmbio se deviam à saída de dólares decorrente de choques frequentes, na presença de reservas internacionais baixas e do alto peso da dívida pública de origem externa. Os avanços da era FHC se mostravam, assim, insuficientes para nos livrar rapidamente do círculo vicioso em que o País se encontrava.

A fase de bonança internacional que se seguiu acabou legitimando a decisão governamental, inspirada na visão do ministro Antonio Palocci, de manter a política macroeconômica anterior inalterada. Assim, depois de um 2003 bastante difícil, o País ingressou rapidamente num círculo virtuoso, em que, tanto por conta das exportações crescentes como do forte ingresso de capitais, a taxa de câmbio caiu seguidamente, a inflação e as taxas de juros, idem, e o PIB passou a crescer a taxas mais elevadas.

Em consequência, a dívida pública começou a declinar relativamente ao PIB, atingindo um ponto mínimo em novembro de 2008. Equacionava-se, assim, em grande medida, o problema de insolvência do setor público brasileiro.

Diante da crise de 2008, mesmo impedido de fugir da queda das exportações, o governo pôde se dar ao luxo de reforçar a ação anticíclica do Banco Central, estabelecendo isenções temporárias de impostos e aumentando os gastos, além de injetar um volume de recursos sem precedentes no BNDES, que emprestava ao setor produtivo. Só que, nas suas contas, enfatizou o aumento de gastos correntes, especialmente aumentos de salários, em vez de focar nos investimentos, passíveis de ajuste relativamente tranquilo à frente.

O País logo voltou a crescer, mas ficaram dois grandes problemas, ambos programados para estourar em 2010 ou, no máximo, em 2011. O primeiro, que na fase pré-2003 nunca aparecia, foi mais uma instância de congestionamento de gastos públicos e privados que aconteceu pelo menos duas vezes entre 2003 e 2008, quando se abriu espaço para os investimentos privados crescerem de forma mais expressiva.

Em face de gastos públicos correntes em permanente ascensão, à medida que as taxas de câmbio e de juros entraram em rota de queda, foi só questão de tempo para o citado congestionamento se transformar em excesso de demanda agregada ? excesso este capaz de pressionar preços para cima e as contas externas, para o déficit. Isso força o BC a retomar a alta taxa de juros Selic, que serve de base para as demais taxas praticadas nos mercados financeiros. Projeta-se, inclusive, subida dos atuais 8,7% para 11,2% antes do final do ano.

O outro problema complicado é o aumento do risco fiscal, por duas razões básicas. Diante da crise, a despesa subiu bem mais do que vinha subindo anteriormente. Enquanto isso, a receita desabava. Voltaram, assim, dúvidas sobre a geração de superávits fiscais suficientes nas contas públicas. Dado que o crescimento da despesa são favas contadas para os próximos dois anos, quando (e como) a receita vai chegar ao ponto ideal?

Por outro lado, a emissão de dívida mobiliária aumentou a uma velocidade cada vez maior, principalmente para injetar recursos no BNDES (no ano passado, uma injeção de R$ 100 bilhões foi amplamente alardeada). Isso significa que, mesmo sendo utilizados para empréstimos, o que implica nenhum efeito inicial sobre a dívida pública líquida (dívida bruta menos ativos financeiros), tem-se logo em seguida o impacto desfavorável da diferença positiva entre a despesa de juros, pela captação, e a receita financeira, do lado da aplicação.

Finalmente, há o risco inerente ao tipo de empréstimo que é feito pelo BNDES. Até que ponto haverá retorno efetivo dos recursos emprestados? Adiciona-se, assim, mais uma dúvida sobre a qualidade dos ativos que são abatidos da dívida bruta no cálculo da dívida líquida. Lá existem empréstimos dificilmente recuperáveis a Estados e municípios e o estoque prévio de recursos públicos emprestados via BNDES.

Dado o diferencial desfavorável de juros acima citado, o custo implícito da dívida líquida acaba ficando bem maior que a Selic, aproveitando apenas parcialmente suas quedas. Pela piora da qualidade dos ativos, o valor da dívida que deveria entrar nos cálculos relacionados com a busca de solvência é maior do que parece à primeira vista. Assim, é preciso gerar mais superávit fiscal do que se deduz em análises superficiais.

Em resumo, entre 2010 e 2011 far-se-á menos superávit do que se precisa para manter a dívida sob controle. A não ser que venham mais impostos ou cortes de gastos rígidos. Que presente!

*Raul Velloso é consultor econômico