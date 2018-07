Presente incerto Cinema

A primeira crise de um jovem casal

Um casal tem tudo: são bonitos, jovens, bem-sucedidos, vivem em um loft lindo em Nova York, têm amigos descolados. Apenas uma Noite acompanha este breve período em função do qual tudo ameaça ruir - ou perder valor. Michael (Sam Worthington, ator cuja falta de expressividade, sinto muito, não convence como frieza do personagem) viaja a trabalho com Laura (a femme fatale Eva Mendes), uma colega por quem se sente atraído. Joanna (Keira Knightley), sua mulher, fica em Nova York e reencontra em um café, por acaso, o ex-namorado Alex (Guillaume Canet), um francês com quem teve uma história marcante.

O primeiro longa de Massy Tadjedin acerta na abordagem sóbria, rara em filmes que discutem o desejo. Até o clima chuvoso e os tons cinzentos, constantes, parecem negar a batida irascibilidade, a euforia da paixão.

"O problema não está nos votos. São os anos que você não pode desfazer", alerta um amigo de Alex, quando ele vislumbra a possibilidade de Joanna se separar do marido. Relacionamentos maduros, indica Massy, são duradouros - aqueles em curso e também os acabados.

Carolina Arantes

Dirigido por Paulo Virzì, o italiano

A Primeira Coisa Bela se passa na litorânea e colorida Livanto, onde a história de uma família disfuncional é apresentada em dois momentos: nos anos 70/80, e na atualidade.

Anna (Micaela Ramazzotti), a mãe, é belíssima, atrapalhada, passional e um tanto infantil. Por isso, seu marido Mario vive tentando, ainda que em vão, separar-se dela. E seus filhos, Bruno e Valeria, são criados de forma errante, mudando de casa o tempo todo em função dos rompimentos do casal e das investidas nada sérias de homens que prometem transformar Anna em uma atriz famosa.

Já adultos e com pouco contato, Valeria procura Bruno e pede que ele retorne a Livanto para estar ao lado da mãe, em seus últimos dias de vida.

O filme adota a perspectiva de

Bruno, hoje um professor melancólico sem muito rumo e ressentido de sua infância, para retomar os percalços da família. E equilibra bem humor e drama, apesar de fundamentalmente otimista. Mas seu grande trunfo é valorizar personagens secundários - eles são muitos! - e diálogos sem função direta na trama, que imprimem realismo e o afastam do esquematismo. CA