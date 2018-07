Presentes de Natal para a casa

Todos os anos, o ritual se repete: a correria de final de ano, a lista de compras que não para de crescer e a eterna dúvida: como presentear? Se a questão já é de interesse de todos, ela se torna vital para fabricantes e lojistas, profissionais que não medem esforços para desvendar, a menos de um mês do Natal, as tendências de compras dos consumidores.

Este ano, segundo pesquisa trimestral de intenção de compra realizada pelo Programa de Administração de Varejo (Provar), da Fundação Instituto de Administração (FIA), com 500 pessoas da cidade de São Paulo, o índice de consumidores que pretendem comprar bens duráveis no período que antecede a festa é de 78%.

Analisando a intenção de compra e de gasto em relação a dez categorias de produtos, a pesquisa registrou crescimento expressivo do interesse por produtos diretamente relacionados ao universo residencial, como móveis, objetos decorativos, artigos de cama, mesa e banho e, principalmente, eletroeletrônicos e eletroportáteis.

Com vistas a atender ao consumidor que faz do lar sua prioridade, o Casa preparou este roteiro de compras, com várias sugestões de produtos de consumo residencial, escolhidos a dedo para agradar a presenteados de todas as idades e perfis. Da sala à cozinha. Do home-theater à varanda. Na nossa lista, nenhum ambiente ficou de fora.

São produtos criados para mobiliar, tornar a vida mais agradável, mais bonita ou, simplesmente, mais divertida. E o que é melhor: com fôlego suficiente para atravessar estas e muitas estações. Ou quiçá, ficar para sempre. O que, convenhamos, é tudo o que se pode esperar de um bom presente de Natal. Boas compras e boas festas!