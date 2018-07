Presidência da República lamenta morte de cinegrafista A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) divulgou nota de pesar pela morte do cinegrafista da TV Bandeirantes Gelson Domingos da Silva, baleado hoje de manhã ao documentar uma operação policial na favela de Anteres, na zona oeste do Rio de Janeiro.A nota manifesta solidariedade para com os familiares, amigos e companheiros de trabalho do cinegrafista.