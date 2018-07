Presidente acha que a Tucuruvi tem chance de vencer O presidente da Acadêmicos do Tucuruvi, Hussein Abdo Elselam, o Jamil, disse que o desfile desta madrugada foi perfeito, digno de uma escola campeã do carnaval de São Paulo. "Isso é algo que estamos perseguindo há muito tempo", afirmou ao final do percurso. A agremiação nunca levou o título do Grupo Especial. Chegou perto em 2011, quando ficou com a segunda colocação. "Se não houver injustiça, podemos ganhar, sim", declarou.