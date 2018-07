Presidente anuncia promessas de parceria

Na quarta e possivelmente última visita que faz a Cuba como chefe de Estado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer dar um novo impulso às relações comerciais entre os dois países, como forma de reduzir os efeitos do embargo imposto pelos EUA à ilha desde 1962. Ontem, ao lado do presidente cubano, Raúl Castro, Lula visitou o Porto de Mariel, a 50 quilômetros de Havana, que será modernizado com recursos principalmente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para que seja transformado no maior porto da América Central.

Os investimentos para a modernização, segundo a Odebrecht, empresa responsável pela obra, é da ordem de US$ 800 milhões. Desse total, US$ 433 milhões serão financiados pelo governo brasileiro e o restante pelo governo cubano. A primeira parte desse empréstimo, de US$ 90 milhões, referentes à parcela de 2008, já foi liberada. Os cubanos, agora, aguardam a liberação da segunda parcela, que é relativa a 2009, de US$ 150 milhões, ainda não aprovada.

Antes disso, porém, o governo cubano abriu negociações com o Brasil para conseguir mais US$ 230 milhões, justificando que seriam revertidos em exportação de produtos e serviços. Os recursos, mais uma vez, seriam provenientes do BNDES, com juros subsidiados e carências longas.

As verbas serão destinadas ainda à construção de rodovias, ferrovias e reabilitação e modernização das instalações portuárias. Serão construídos 18 quilômetros de estradas, 63 quilômetros de superestrutura para ferrovias e quase 13 quilômetros de vias ferroviárias.

Lula quer ainda ampliar o comércio entre os dois países, que alcançou US$ 330 milhões, mas oferecendo um equilíbrio melhor na balança comercial, hoje francamente favorável ao Brasil.

Sete empresas brasileiras estão participando do encontro comercial realizado em Havana. O diretor da Agência Brasileira de Promoção e Exportações, Maurício Borges, estima que possam ser engatilhados negócios capazes de alcançar US$ 500 milhões no encontro.

Dentro do propósito de ajudar os países mais pobres, Lula já anunciou que quer, até 2012, que Havana receba US$ 1,2 bilhão de créditos do governo brasileiro. Antes do início do governo Lula, cujo primeiro mandato começou em janeiro de 2003, os investimentos tinham sido de apenas US$ 15 milhões.

BLOQUEIO

Lula disse acreditar que o bloqueio a Cuba, imposto há quase 40 anos pelos EUA, pode acabar a qualquer momento e o país precisa estar preparado para ampliar seu comércio. "Trabalhamos com a perspectiva de que o bloqueio a Cuba não faz mais sentido e em algum momento ele pode cair. Por isso, o Brasil está entusiasmado em fazer o financiamento para que empresas brasileiras possam trabalhar aqui e ajudar no desenvolvimento de Cuba", disse Lula.