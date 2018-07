Presidente chileno diz que país seguirá organizando Rali Dacar em 2014 O presidente do Chile, Sebastián Piñera, disse neste domingo que o país seguirá sendo o organizador do Rali Dacar na edição 2014 durante a jornada de encerramento do evento, em meio a informações na imprensa sobre o interesse de outros países sul-americanos em receber a prova.