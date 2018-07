Presidente cobrará resposta sobre hidrelétrica A visita que o presidente Lula fará hoje ao Haiti não tratará apenas de ajuda humanitária, mas também da construção de uma hidrelétrica de US$ 150 milhões que interessa às empreiteiras brasileiras Norberto Odebrecht, OAS e Andrade Gutierrez. A obra - considerada pequena para o padrão brasileiro de consumo de energia, mas que pode fornecer luz elétrica para 600 mil haitianos - seria construída sobre o Rio Artibonite, num ponto localizado a 60 quilômetros da capital. O Planalto espera que o presidente haitiano, René Préval, aceite financiar a hidrelétrica de 36 megawatts de potência pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o que permitiria que a licitação fosse reservada apenas a empreiteiras brasileiras. Na semana passada, Préval reuniu-se em Porto Príncipe com o chefe do Instituto de Engenharia do Exército, general José Rosalvo Leitão de Almeida, para conhecer detalhes da construção. A obra foi projetada pelos militares brasileiros a partir de uma planta feita no passado pelo governo canadense. O Brasil já repassou até agora US$ 3,2 milhões para que o Exército desenvolvesse o projeto e espera que Préval aproveite a visita de Lula ao Haiti, hoje, para finalmente anunciar uma decisão que satisfaça as expectativas brasileiras. J.P.C.