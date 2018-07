Presidente cubano Raúl Castro recebe o deposto Manuel Zelaya

"O general do exército Raúl Castro Ruz (...) recebeu na noite de ontem (sexta-feira) o companheiro José Manuel Zelaya (...) que se encontra em visita a nosso país", disse no sábado o jornal cubano Granma, do Partido Comunista.

O periódico não publicou os detalhes do encontro nem os temas abordados na ocasião.

Zelaya, que permanece exilado desde de janeiro na República Dominicana, chegou na sexta-feira na capital Havana ao lado de sua filha Hortensia Zelaya e de um pequeno grupo de colaboradores.

Não se sabe se o ex-presidente encontrará o líder cubano Fidel Castro, substituído por seu irmão no comando do país em 2008 por conta de uma enfermidade que o deixou à beira da morte à época.