Presidente da ACNB reúne-se com ministro Os presidentes da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, Vilemondes Garcia, e da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, José Olavo Borges Mendes, reuniram-se com o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, em Brasília. Um dos temas discutidos foi meio ambiente. "Levamos estudo feito pela Embrapa que mostra o quanto o Brasil perde com essas novas leis ambientais", disse Mendes.