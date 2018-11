Presidente da África do Sul se encontra com Mugabe do Zimbábue O presidente sul-africano, Thabo Mbeki,se encontrou neste sábado com o presidente do Zimbábue, RobertMugabe, num movimento que visa tentar por um fim à crisepolítica, afirmou seu porta-voz. O principal partido de oposição ao governo do presidente doZimbábue, o Movimento por Mudanças Democráticas (MDC, na siglaem inglês), afirmou que seu líder Morgan Tsvangirai não quis seencontrar com Mbeki. O porta-voz de Mbeki, Mukoni Ratshitanga, disse: "Sim, opresidente se encontrou com o presidente Mugabe e ArthurMutambara neste sábado em um contexto do processo demediações". Mutambara lidera uma facção dentro do MDC. (Reportagem de MacDonald Dzirutwe e Phumza Macanda)