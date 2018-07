Presidente da AmBev segue trio elétrico em Salvador O presidente da AmBev, João Castro Neves, acompanhado pela mulher, Cristiane, e alguns diretores da empresa cumpriram, hoje, um roteiro diferente em Salvador: resolveram conhecer melhor o carnaval da capital baiana. Eles partiram da Barra, no chão, no bloco Nana Banana, comandado pelo Chiclete com Banana, fizeram uma parada estratégica no Camarote Skol, que fica no meio do Circuito Dodô, e seguiram ao fim da avenida com o bloco Me Abraça, comandado pelo Asa de Águia, mais uma vez no chão. Neste domingo, Neves vai ser o anfitrião no Camarote Brahma, na Marquês de Sapucaí, no Rio.