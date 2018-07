Presidente da Argélia nomeia novo gabinete após conquistar quarto mandato

Bouteflika, de 77 anos, que foi reeleito em abril para mais cinco anos, não fez campanha e só falou brevemente em público desde que sofreu um acidente vascular cerebral no ano passado que o manteve em um hospital de Paris por três meses.

Com o apoio do partido governista Frente de Libertação Nacional (FLN), que praticamente domina a política argelina desde a sua independência em 1962, Bouteflika era o favorito na eleição após 15 anos no poder.

Mas a sua saúde despertou dúvidas sobre quem poderia substituí-lo se não puder continuar e sobre uma potencial instabilidade no país, grande fornecedor de gás para a Europa e aliado em uma campanha ocidental contra militantes islâmicos no Magreb.

O novo governo prometeu reformas constitucionais em um sistema político que opositores dizem ser controlado há tempos pela elite do FLN, generais do Exército e líderes da era independentista que veem a si mesmos como fiadores da estabilidade.

Uma abertura do setor energético para atrair empresas de exploração e produção de petróleo para reforçar a produção local neste ano representará um grande desafio, assim como reformas econômicas para aliviar a burocracia estatal que vem afastando os investidores.

Analistas dizem que o governo é uma mistura do partido FLN e do Reagrupamento Nacional Democrático (RND) com aliados e tecnocratas novatos pró-governo.

Bouteflika indicou Abdelmalek Sellal, que conduziu a campanha de sua reeleição, como primeiro-ministro.

