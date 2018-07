Presidente da Câmara dos EUA visita favela no Rio Depois de ouvir uma explicação do secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, sobre o "conceito muito pedagógico de cidade partida", o presidente da Câmara de Representantes dos EUA, John Boehner, visitou o famoso Mirante do "Arvrão", no topo do Morro do Vidigal, na zona sul do Rio. O efetivo policial na favela, ocupada junto com a Rocinha no fim de 2011, foi reforçado. A presença de soldados armados com fuzis era ostensiva.