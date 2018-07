Presidente da Camisa Verde e Branco é preso em SP Com mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça no último dia 9, e condenado a seis anos e dois meses de prisão, o presidente da escola de samba Camisa Verde e Branco, Ribamar de Barros, de 37 anos, foi capturado, às 3h30 desta madrugada, por policiais militares da 1ª Companhia do 9º Batalhão quando trafegava em um Captiva preto, em uma das ruas da região da Casa Verde, zona norte de São Paulo.