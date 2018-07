Presidente da Chevron estima vazamento em 2.400 barris

O presidente da petroleira norte-americana Chevron, George Buck, estimou hoje o vazamento de óleo no Campo de Frade, na Bacia de Campos, em 2.400 barris. Ele negou que a empresa, no trabalho de contenção do vazamento, tenha jateado areia na tentativa de empurrar o petróleo para o fundo do mar."Não utilizamos nem areia, farinha, nem um outro produto dispersante. Usamos apenas recolhimento do óleo e dispersão mecânica", disse ele.

Esta semana a Chevron deve ser multada em pelo menos R$ 100 milhões pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Buck vai ser convocado pela Assembleia Legislativa para prestar esclarecimentos sobre o acidente.

Buck, admitiu que pode rever o plano de contingência da empresa. Um dos problemas observados foi a demora para envio de equipamentos e da lama pesada usada para interromper o vazamento, que estavam no Rio de Janeiro. "Temos uma cooperação muito boa com a Petrobrás, que disponibilizou a base de Macaé para que tivéssemos mais agilidade, mas a lama pesada saiu da base no Rio de Janeiro", afirmou o presidente.

Buck não deu prazos para a segunda etapa do encerramento do poço em que houve o vazamento. "Está por vir", declarou. O vazamento, que teve início em 7 de novembro, foi reportado pela Petrobrás no dia seguinte e confirmado pela Chevron na tarde do dia 9.