Presidente da CNA diz que 'fechar estrada não é solução' A presidente da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), senadora Kátia Abre (PSD-TO), disse nesta quarta-feira que "fechar estradas não é a solução" para a questão dos caminhoneiros. "Fechar estradas não é a solução. É um prejuízo para todos, inclusive para os caminhoneiros, que precisam entregar suas cargas, têm prestações dos caminhões para pagar, é um setor importantíssimo para o Brasil", disse, após participar de cerimônia, no Palácio do Planalto, do primeiro anúncio público de terminais de uso privado. "Esse (bloqueio de rodovias) não é um instrumento adequado para as reivindicações. Não podemos ir nessa direção. Tem brasileiros que precisam passar nas estradas e não podem ser impedidos por problemas de outros. Tem outras formas de reivindicação", afirmou.