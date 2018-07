Presidente da Colômbia denuncia 'armadilha' para prejudicá-lo O presidente da Colômbia, Alvaro Uribe, disse na sexta-feira que, no escândalo de espionagem contra líderes da oposição descoberto na Central de Inteligência do país, há a intenção de prejudicar seu governo. Gustavo Petro, senador do Pólo Democrático Alternativo, denunciou no começo desta semana a existência de uma ordem escrita de um funcionário do Departamento Administrativo de Segurança (DAS) para espionar vários líderes da oposição, entre os quais o próprio Petro. O escândalo provocou o afastamento da diretora do DAS, María del Pilar Hurtado, que pediu renúncia ao cargo e cujo pedido foi aceito por Uribe. "Os especialistas em espionagem disseram-me que a pessoa encarregada de realizar uma investigação dessas fica quieto, não escreve uma circular a respeito", afirmou o mandatário. "Nesse caso, houve uma armadilha. Está agindo de má-fé um agente experiente da inteligência que manda uma circular para investigar um partido político", acrescentou Uribe. O dirigente argumentou que durante seus mais de seis anos de governo concedeu todas as garantias e adotou todas as medidas de segurança para a oposição e que a circular da Central de Inteligência pretende prejudicar a administração dele. O escândalo e o afastamento de Hurtado provocaram novos questionamentos sobre a eficiência e a transparência do órgão encarregado de cuidar da segurança na Colômbia. (Reportagem de Luis Jaime Acosta)