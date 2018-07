Presidente da Colômbia é reeleito e reafirma compromisso com diálogos para a paz O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, foi reeleito no domingo no segundo turno da eleição, conseguindo uma vitória que lhe abrirá o caminho para prosseguir com as negociações de paz com a guerrilha visando pôr um ponto final no conflito mais antigo do hemisfério.