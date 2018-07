Presidente da Comissão Europeia diz que UE pode ampliar sanções contra a Rússia

Em coletiva de imprensa realizada em Bruxelas, ao lado do presidente ucraniano, Petro Poroshenko, Barroso afirmou: “Estamos prontos para tomar medidas muito fortes e claras, mas mantemos nossas portas abertas para uma solução política”.

Ele descreveu que a ampliação das sanções não teria a intenção de aumentar a crise, mas sim pressionar Moscou a negociar.

Ele salientou que a UE não almeja o confronto: “Não faz sentido termos uma nova Guerra Fria”, disse. Barroso também afirmou que isso seria “prejudicial para toda a Europa”.

Poroshenko, concordando com as autoridades da União Europeia, afirmou esperar que um encontro de líderes do bloco neste sábado resulte em um pedido formal para que a Comissão Europeia crie novas sanções a serem implementadas se necessário.

Barroso disse que as autoridades já possuem uma vasta gama de opções para propor aos países-membros.

