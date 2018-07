Presidente da Comissão Europeia pede mais ação

Uma crise entre o governo brasileiro e a ONU marcou o segundo dia da reunião de chefes de Estado e de governo da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Depois de, na véspera, declarar que o documento final da Rio+20 era pouco ambicioso, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, recebeu ontem uma reprimenda do governo brasileiro, convocou às pressas uma coletiva para a imprensa brasileira e mudou de ideia, afirmando que o texto final, em sua opinião, é sim "ambicioso", além de "amplo e prático".

"Esse é um documento final que contém pacotes amplos, ambiciosos e práticos para o desenvolvimento sustentável, garantindo os três pilares dos nossos objetivos: equidade social, desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental", enumerou o sul-coreano. Em seguida, agradeceu "a liderança visionária da presidente Dilma Rousseff e sua equipe".

O Estado apurou que a irritação do Brasil transmitida à ONU teria partido principalmente da presidente Dilma Rousseff.

Outras críticas ao documento, em maior ou menor grau, também foram ouvidas ontem. O presidente da Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia (UE), José Manuel Durão Barroso, negou que a crise econômica na Europa tenha sido a responsável pelo enfraquecimento do documento final da Rio+20.

"A Europa sempre defendeu uma ambição maior", justificou Barroso - que, no entanto, fez questão de elogiar o desempenho do Brasil ao conduzir as negociações.

Menos diplomáticas foram as críticas ao texto final descritas numa carta de repúdio de Organizações Não Governamentais (ONGs) divulgada ontem. Assinada por líderes históricos do ambientalismo, o texto diz que "a Rio+20 passará para a história como uma conferência da ONU que ofereceu à sociedade mundial um texto marcado por graves omissões que comprometem a preservação e a capacidade de recuperação socioambiental do planeta, bem como a garantia, às atuais e futuras gerações, de direitos humanos adquiridos". A Rio+20 termina hoje, com a sanção do documento final.