Presidente da Costa do Marfim pede saída de forças de paz da ONU

"O governo exige a saída das forças Unoci e Licorne na Costa do Marfim, e é contra a qualquer renovação do mandato delas", disse um porta-voz, referindo-se às missões francesa e da ONU.

A Costa do Marfim enfrenta protestos desde as eleições presidenciais de 28 de novembro. Gbagbo se declarou vitorioso com apoio do maior órgão legal do país, dizendo que resultados fraudulentos apontaram sua derrota ao rival Alassane Ouattara.

A ONU e a França pedem que Gbagbo reconheça sua derrota.

(Reportagem de Ange Aboa)