Presidente da CPI diz que não está frustrado com investigação Apesar de ter apresentado poucos resultados práticos até agora, as investigações da CPI do Cachoeira não frustraram o presidente da comissão, senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), que avaliou nesta quarta-feira que os parlamentares conseguiram vencer "o descrédito" que rondava a CPI no começo dos seus trabalhos.