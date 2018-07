Presidente da EBC nega tentativas para ficar no cargo A presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), jornalista Tereza Cruvinel, divulgou nota negando que tenha tentado permanecer no cargo. O mandato da presidente se encerra no próximo dia 31. Cruvinel nega também que a sua substituição seja resultado da desaprovação de sua gestão pelo governo. No início do mês, a jornalista se encontrou com a presidente Dilma Rousseff para lhe comunicar a intenção de deixar a função e recebeu o convite para que permanecesse no cargo, segundo afirma a jornalista na nota.