Presidente da empresa pede desculpas ao povo O presidente da Chevron Brasil Petróleo, George Buck, pediu ontem desculpas ao povo brasileiro pelo vazamento de petróleo no Rio de Janeiro. Ele garantiu que a empresa tomou todas as providências para preservar a vida das pessoas e do meio ambiente. "Agimos com a maior responsabilidade", disse, durante audiência pública na Câmara.