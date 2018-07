Presidente da escola de samba Mangueira sofre acidente O presidente da escola de samba Mangueira, Ivo Meirelles, sofreu um acidente de carro na madrugada de sábado no Jardim Botânico, na zona sul do Rio. O carro que ele dirigia chegou a capotar três vezes depois que foi atingido por um Gol. Ninguém ficou ferido. O presidente da Mangueira acusou o outro motorista, Daniel Moraes de Souza, de 23 anos, de ter avançado um sinal na esquina com a Rua Pacheco Leão provocando a colisão.