Presidente da Ferrari diz a Massa:você é parte da nossa história

"Este é um Grande Prêmio importante para você, não apenas porque você estará pilotando em casa, diante de seus torcedores. Será também sua centésima corrida conosco, que é uma jornada impressionante que poucos pilotos puderam alcançar antes de você", disse o dirigente.

"Conosco, você cresceu como piloto e como homem e você é parte de nossa história", acrescentou.

Massa tem contrato com a Ferrari até o final de 2012 e admitiu nesta semana que precisa ter bons resultados no próximo ano para ter esperança de renovar com a escuderia italiana. Neste ano, o piloto ainda não subiu ao pódio e está em sexto lugar na classificação geral.

Antes disso, Montezemolo havia feito uma advertência velada ao brasileiro numa entrevista. "Esperamos coisas ótimas dele em 2012 e então decidiremos como proceder. Vamos dizer que ele precisará se provar na próxima temporada", afirmou.

Na carta, presidente da Ferrari destacou que a partir de segunda-feira a equipe passará a se concentrar somente no próximo campeonato.

"Será um ano crucial, seu sétimo como piloto da escuderia...tenho certeza que você, antes de tudo, está interessado em responder a seus críticos e provar que eles estão errados. Cabe a nós fornecer um carro vencedor", disse.

Montezemolo ressaltou ainda a importância do brasileiro na conquista de títulos de construtores, suas 11 vitórias pela Ferrari e o fato de ter ficado perto do título em 2008, quando perdeu para Lewis Hamilton por apenas um ponto.

Massa usará no GP Brasil um capacete especial, com 100 pequenos cavalos.

(Por Tatiana Ramil)