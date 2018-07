Presidente da Fiat volta aos EUA para negociar com Chrysler

Marchionne "partiu na noite passada", disse a fonte. Ele pode ter uma reunião com os executivos da Chrysler em Nova York, que está sediando um salão do automóvel.

Fiat e Chrysler estão tentando finalizar uma parceria até o final de abril, que ajudará a montadora norte-americana a evitar um pedido de proteção contra falência.

Na quarta-feira, o vice-presidente-executivo da Chrysler, Jim Press, afirmou que a companhia estava trabalhando intensamente para completar o acordo. Ele passeou em pequeno Fiat 500 no Salão do Automóvel de Nova York, na quarta-feira.

A montadora tem até o final do mês para finalizar o acordo com a Fiat, prazo estabelecido pela força-tarefa do governo dos Estados Unidos.

Marchionne esteve nos EUA para negociações no começo deste mês.

A parceria determina que a Fiat assumirá uma participação na Chrysler, que começará em 20 por cento. Em troca, concederá acesso a sua tecnologia de carros pequenos e de plataforma de veículos.