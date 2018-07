Presidente da Gaviões da Fiel deixa prisão após 18 dias

Antonio Alan teve sua prisão temporária decretada no último dia 10, por supostamente fazer parte do confronto entre as torcidas organizadas Gaviões da Fiel e Mancha Alviverde, ocorrido no dia 25 de março, que envolveu centenas de torcedores, provocou a morte de André Alves Lenzo e deixou vários feridos, segundo o TJ-SP. No mesmo dia da decretação da prisão, Alan se apresentou à delegacia. A liminar concedendo a liberdade ao presidente da torcida organizada foi dada pelo desembargador Walter de Almeida Guilherme, da 15ª Câmara Criminal.