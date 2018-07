Presidente da Libéria amplia liderança e se aproxima de maioria

Johnson-Sirleaf lidera com 45,4 por cento dos votos, ante 44,5 por cento na quinta-feira, à frente do rival mais próximo Winston Tubman, agora em 29,5 por cento, de acordo com o presidente da Comissão Nacional Eleitoral, James Fromayah.

Com 585.179 votos válidos apurados de um total de 1,8 milhão de eleitores registrados, o ex-líder rebelde Prince Johnson ainda estava em terceiro lugar com 11,4 por cento.

Um segundo turno acontecerá no início de novembro se nenhum candidato conseguir mais de 50 por cento dos votos.

Cédulas de metade dos locais de votação do país do oeste africano já foram apuradas, com um comparecimento atualmente de 70,2 por cento, segundo a comissão eleitoral.

Liberianos votaram pacificamente na terça-feira, apenas a segunda eleição do país desde os anos de derramamento de sangue e caos que terminaram em 2003.

Johnson-Sirleaf, a recém-nomeada ganhadora do prêmio Nobel da Paz, entrou na disputa como favorita, mas Tubman, cujo companheiro de chapa é o ex-astro do futebol George Weah, tentou tirar vantagem de insatisfações populares, especialmente entre os jovens liberianos.

Embora o país tenha visto aumentar o investimento em setores de mineração e agricultura, muitos moradores dizem que o progresso tem sido muito lento e se queixam da falta de serviços básicos, preços elevados dos alimentos, criminalidade desenfreada e corrupção.

