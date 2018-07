Presidente da Libéria lidera eleição, mas pode haver 2o turno A presidente da Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf, está com 44,5 por cento dos votos da eleição presidencial realizada na terça-feira no país, localizado no oeste da África. Seu principal rival, Winston Tubman, tem 26,5 por cento, segundo um balanço da comissão eleitoral nesta quinta-feira.