Presidente da Mancha Verde acredita em 'grande desfile'

"Com todas essas dificuldades, conseguimos fazer um grande carnaval", disse Serdan após a conclusão do desfile da agremiação. Ele também falou sobre Mario lago, ator, roteirista e compositor escolhido para ser tema do enredo. "Valeu exaltar um homem que ajudou a construir a democracia e a cultura desse País."

Serdan afirmou que nem soube do incidente de princípio de incêndio no carro abre-alas, que deixou um integrante de apoio levemente ferido na mão. "A gente contrata uma brigada de incêndio para acompanhar os nossos carros", disse, acrescentando acreditar que o episódio não deve prejudicar o julgamento da performance da Mancha Verde.