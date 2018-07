Presidente da Mocidade Alegre passa mal em desfile A presidente da Mocidade Alegre, Solange Cruz Bichara Rezende, teve um mal-estar no início do desfile da escola que é bicampeã do Carnaval de São Paulo. Ela fez um eletro durante a apresentação e seguia, após fechar os portões, para realizar um novo eletro. "Quando eu entrei já senti uma energia diferente, um suador forte e minha pressão caiu", disse ela, à imprensa, após o término do desfile.