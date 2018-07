Presidente da Mocidade Alegre promete surpresas

Filho do Mestre Sombra, ele tem apenas 12 anos. O adolescente ajuda o pai na coordenação da bateria desde 2006, mas conta que ainda fica nervoso minutos antes de entrar na passarela. "Todo ano parece o primeiro dia", disse. Sua função é seguir as ordens do pai, que comanda toda a equipe de músicos. "O que ele pede eu faço, se ele quer que breque, eu peço breque para bateria", explica.

A atenção aos detalhes também faz parte do comportamento da presidente da escola, Solange Cruz Bichara. Ao ver a bateria passar por ela, Solange orientava os músicos sobre os detalhes das fantasias. "Põe esse elástico para dentro, você é o único com o elástico para fora", disse para um dos integrantes da bateria.

Como campeã do carnaval de 2012, a Mocidade tem mais responsabilidade hoje, segundo a presidente. "Nunca podemos achar que ganhando o ano passado vamos ganhar agora", afirmou. De acordo com ela, o desfile da Mocidade Alegre promete muitas surpresas.

Outra que se preparava para fazer o desfile é a rainha de bateria, Aline Oliveira, que veste uma fantasia com detalhes brilhantes e pontiagudos, mas contou que a vestimenta não a incomoda. "Agora, se me abraçar, ai sim vai doer."