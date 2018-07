Presidente da Nenê destaca tradição da escola

O mestre-sala mirim da escola, Arthur Santos, de 13 anos, se encaixa no perfil que Mantega citou. Aos 8 anos de idade, ele começou a seguir os passos do pai, Clayton, que foi mestre-sala durante 27 anos nas escolas do ABC paulista. O menino fez sua estreia neste ano na Nenê de Vila Matilde, mas já desfilou na Camisa Verde e Branco por quatro carnavais.

O nervosismo já não existe mais. "Ensaio muito para fazer bonito, estou acostumado", disse. E desde logo cedo Arthur cultiva certas superstições.

Ao final do desfile ele e sua parceira, a porta-bandeira mirim Estefani Olakamie, cruzaram a linha de chegada com o pé direito. O mesmo aconteceu para começar o desfile. "É para atrair coisa boa", afirmou. E neste ano ele espera que a superstição o leve a comemorar o primeiro título de carnaval. "Acho que esse desfile vai [resultar em título]", disse.