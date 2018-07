Presidente da OAB cobra punição rigorosa para Chevron O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante Júnior, cobrou, em Curitiba, no Paraná, hoje, uma "punição rigorosa" para a Chevron, em razão do vazamento de óleo no Campo do Frade, na Bacia de Campos. "O governo e o Judiciário brasileiros, a partir de uma provocação do Ministério Público, precisa penalizar a Chevron de uma forma muito forte", afirmou ele em entrevista após a abertura da 21ª Conferência Nacional dos Advogados.