Em entrevista a jornalistas, ela disse que a política de preços da empresa não pode ser avaliada levando-se em consideração somente um trimestre.

A presidente ainda acrescentou que a expressiva desvalorização do real foi um fator que influenciou mais no primeiro resultado negativo da empresa em 13 anos do que a falta de paridade dos preços dos combustíveis.

(Reportagem de Leila Coimbra e Rodrigo Viga Gaier; Texto Laiz Souza)