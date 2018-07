Presidente da Rosas de Ouro é destaque de alegoria

Segundo ela, um dos destaques do desfile é o carro que representa a Festa dos Mortos no México. "O diretor de teatro da escola, Regis Santos, foi ao México conhecer a celebração in loco e trazer elementos para cá", disse Angelina à Agência Estado, pouco antes de a escola começar a sua apresentação.

"Haverá muita dramatização e surpresa", acrescentou a presidente, dizendo que o carro faz parte de uma ala chamada Superando a Tristeza. O carro traz cerca de 100 atores que ensaiaram por três meses.

De acordo com uma integrante do carro, Mariana Vital, "o público pode espera um show de ilusionismo".

A presidente da Rosas de Ouro vai desfilar no carro que representa o carnaval brasileiro, como destaque da alegoria e caracterizada como porta-bandeira e homenageando Romero Brito.

Quanto à interdição da quadra da escola pela Prefeitura de São Paulo, que durou 24 horas, Angelina disse que não atrapalhou tecnicamente, "mas isso gerou um incômodo sob o ponto de vista emocional".