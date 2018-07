Presidente da Síria faz rara aparição em orações

Assad, que enfrenta há 17 meses um levante popular contra os 42 anos de governo de sua família, estava acompanhado de seu primeiro-ministro e do ministro das Relações Exteriores, mas não do vice-presidente, Farouq al-Shara, sobre quem pesavam relatos de deserção, negados no sábado.

O governo de Assad foi abalado pelo ataque a bomba de julho e por deserções, incluindo a do seu último primeiro-ministro.

As aparições mais recentes do presidente sírio têm ficado restritas a imagens da tv estatal sobre compromissos oficiais. Mais recentemente, foram mostradas imagens de Asssad na posse do novo primeiro-ministro, há uma semana.

As imagens deste domingo mostram Assad sentado de pernas cruzadas durante um sermão em que a Síria foi descrita como uma vítima do terrorismo e da conspiração por parte dos Estados Unidos, Israel, nações do Ocidente e países árabes, mas que não iriam "derrotar nosso Islã, nossa ideologia e nossa determinação na Síria".

O presidente, vestido de terno e gravata, sorriu e cumprimentou funcionários, dentre eles importantes mebros de seupartido, o Baath.