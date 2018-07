Presidente da Tunísia diz que 3º suspeito de ataque em museu está foragido

O tiroteio no museu dentro do complexo do Parlamento da Tunísia foi um dos piores ataques de militantes na história do país e trouxe à luz a ameaça representada por militantes islâmicos à jovem democracia, quatro anos após a "Primavera Árabe".

Dois homens armados foram mortos a tiros no local e as autoridades, até agora, prenderam mais de 20 pessoas, entre elas dez funcionários que estariam diretamente envolvidos no ataque. Alguns haviam retornado recentemente de lutas de grupos militantes islâmicos na Síria e na Líbia.

"Com certeza havia três (atiradores), porque eles foram identificados e filmados por câmeras de vigilância", disse Essebsi em uma entrevista televisionada para a rádio Europe 1, iTELE e o jornal Le Monde.

(Reportagem de Patrick Markey e Tarek Amara)