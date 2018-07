Presidente da Ucrânia confirma assinatura de acordo de cessar-fogo O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, confirmou em sua conta no Twitter que os enviados a Minsk para negociar o fim do conflito entre as forças de Kiev e separatistas pró-Rússia assinaram um acordo de cessar-fogo que pode entrar em vigor ainda nesta sexta-feira.