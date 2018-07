Presidente da Ucrânia diz que Rússia retirou maior parte de suas forças do leste

O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, disse nesta quarta-feira que a Rússia retirou para território russo a maior parte de suas forças que, segundo ele afirmou, estavam do lado ucraniano, o que eleva a esperança para o processo de paz.

O governo russo nega ter enviado soldados para o leste da Ucrânia em apoio aos separatistas pró-Rússia que combatem as forças do governo ucraniano na região, apesar de a Ucrânia e o Ocidente afirmarem que há esmagadora evidência do contrário. A Rússia também nega ter armado os separatistas.

"De acordo com a última informação que recebemos de nossa inteligência, 70 por cento das forças russas foram retiradas para o outro lado da fronteira", disse Poroshenko em um encontro governamental.

"Isso fortalece ainda mais nossa esperança de que as iniciativas de paz têm boa perspectiva."

(Reportagem de Pavel Polityuk)