Presidente da Ucrânia espera cessar-fogo e plano de paz na sexta-feira

Em Newport, onde a Otan realiza uma reunião de cúpula, Poroshenko disse nesta quinta-feira que o cessar-fogo depende da realização de um encontro programado para ocorrer em Minsk, na sexta-feira, entre representantes da Ucrânia, da Rússia e da Organização para Segurança e Cooperação da Europa (OSCE).

"Às 14h no horário local (8h no horário de Brasília), desde que a reunião (em Minsk) aconteça, vou pedir ao Estado-Maior que implemente um cessar-fogo bilateral, e esperamos que a implementação do plano de paz comece amanhã", disse Poroshenko.

(Reportagem de Pavel Polityuk)