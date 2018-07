Presidente da Unidos de Vila Isabel aposta na vitória Já na Praça da Apoteose para a apuração do julgamento do desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio, o presidente da Unidos de Vila Isabel, Wilson das Neves, o Wilsinho, disse hoje que tem a expectativa de levar o campeonato deste ano. Ele lembrou que a escola desfilou depois da favorita, a Beija-Flor, e entrou às 5h40 na Sapucaí, mas, mesmo com o dia amanhecendo, fez um carnaval bonito, de acordo com a sua avaliação.