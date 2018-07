Presidente da Venezuela reformula governo; ministro do Petróleo é substituído O presidente venezuelano, Nicolás Maduro retirou Rafael Ramírez de seus dois cargos, ministro do Petróleo e Mineração e chefe da estatal de petróleo PDVSA, em uma reformulação do gabinete de governo que críticos disseram ter ficado aquém da reforma necessária para reverter declínio econômico da nação, que é membro da Opep.