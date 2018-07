Presidente da Vila Maria admite correria no final Para terminar o desfile em São Paulo no tempo regulamentar, a Unidos de Vila Maria teve de acelerar o passo no final de sua apresentação na madrugada deste domingo. O presidente da escola, Paulo Sérgio Ferreira, disse, brincando, que o sufoco para fechar o desfile no prazo foi um "teste para cardíaco". "A previsão era sobrar um minuto. Sobraram uns segundos", afirmou.