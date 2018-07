Presidente da Vinícola Salton morre aos 56 anos de enfarte São Paulo, 10 - Morreu na madrugada desta terça-feira, 10, vítima de enfarte, o presidente da Vinícola Salton, o presidente Ângelo Salton Neto, de 56 anos. Segundo nota da empresa, o falecimento ocorreu por volta da 1 hora, em São Paulo. O corpo está sendo velado no Cemitério do Araçá, e o cortejo sairá às 16h para o Crematório da Vila Alpina, em São Paulo. A empresa foi fundada em 1878, pela família Salton, vinda da Itália, e foi uma das primeiras a chegar ao Rio Grande do Sul, se instalando na cidade conhecida atualmente como Bento Gonçalves.