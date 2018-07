Presidente da Zynga opta por salário de US$1 em 2013

Pincus, que fundou a companhia de jogos para redes sociais em 2007 e ainda mantém controle majoritário, recebeu um pacote de pagamento de 1,7 milhão de dólares em 2011.

O pacote de pagamento do executivo em 2012 não foi tornado público pela companhia, que é mais conhecida por jogos como "Farmville".

As ações da Zynga acumulam queda de quase 80 por cento em relação ao pico de 14,69 dólares, registrado em março de 2012.

Empresa já considerada como uma das companhias de mais rápido crescimento no Vale do Silício, a Zynga sofreu uma reviravolta dramática no ano passado, quando usuários começaram a abandonar seus jogos.

A companhia também foi pega de surpresa por uma mudança brusca no comportamento dos consumidores, que agora passam mais tempo em celulares que usando computadores de mesa, plataforma importante para os jogos mais lucrativos da Zynga.