Presidente de CPI se licencia e petista assumirá comando

Rêgo passará a semana em Campina Grande, interior da Paraíba, e só voltará aos trabalhos após o feriado de Corpus Christi, segundo informações da Agência Senado. O parlamentar se submeteu na sexta-feira a um cateterismo no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

De acordo com boletim médico do hospital, o cateterismo de Rêgo mostrou-se normal. Ainda assim, o senador recebeu recomendação médica de manter repouso.

Com a licença de Rêgo, Teixeira, que é vice-presidente da comissão que investiga os laços do empresário Carlinhos Cachoeira com políticos e empresários, comandará a reunião da comissão na terça-feira. Assim, os dois principais postos de comando da CPI serão ocupados por parlamentares do PT. O relator da comissão é o também petista Odair Cunha (MG).

Cachoeira, preso desde fevereiro sob acusação de comandar uma rede de jogos ilegais, é alvo da CPI que investiga suas relações com políticos e empresários.

(Por Eduardo Simões)