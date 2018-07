Presidente de Gana morre; vice assumirá o cargo

A morte do presidente do país -- o segundo maior produtor de cacau do mundo -- ocorre meses antes de Mills tentar a reeleição. O país do Oeste da África registrou crescimento de dois dígitos em 2011 e tem sido elogiado pela democracia em uma região turbulenta.

"É com pesar que anunciamos a morte súbita e precoce do presidente da República de Gana", disse um comunicado enviado à Reuters pelo gabinete da presidência.

A nota acresenta que Mills, de 68 anos, morreu algumas horas depois de adoecer, mas nenhum detalhe foi fornecido.

Um assessor presidencial, que pediu para não ser identificado, disse que o presidente reclamou de dor na noite de segunda e morreu no começo da tarde de terça, quando sua condição piorou.

Mills, que supervisionou o início da produção de petróleo em Gana, voltou de um check-up médico nos Estados Unidos há algumas semanas.

O vice-presidente John Dramani Mahama seria empossado como o novo presidente do país na noite de terça-feira, informou à Reuters um funcionário do Parlamento encarregado dos procedimentos.

De acordo com a Constituição do país, Mahama concluirá o mandato de Mills, que deveria terminar com eleições em dezembro.

(Reportagem de Kwasi Kpodo)